Présidentielle 2022 au Brésil : dates, candidats, modalités du scrutin... On fait le point sur les élections

Au total, 27.169 personnes ont vu leurs candidatures validées par le TSE pour ces élections générales. La parité est (très) loin d'être observée. Seulement 33,4% des candidats sont des femmes, un chiffre tout de même en progression par rapport à 2018 (31,7%). En outre, pour la première fois, le nombre de candidats noirs est supérieur à celui des blancs (49,3% contre 41,1%). Quatre ans plus tôt, seuls 44,2% se disaient noirs, selon le système basé sur l'auto-déclaration, indique l'AFP.

Pour ce qui est de la présidentielle, la Constitution impose que les candidats soient nés au Brésil, aient au moins 35 ans, résident dans le pays et soient membres d’un parti politique. Chacun d'entre eux doit aussi se présenter avec un colistier (vice-président).

"Onze candidats sont en lice", rapporte Jota, site brésilien spécialisé dans l’actualité institutionnelle. Deux favoris clairs se détachent : l’actuel chef de l’État, Jair Bolsonaro (Parti libéral) et l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula (Parti des travailleurs). Ils sont respectivement crédités de 31% et 47% des intentions de vote dans le sondage Ipec, publié le 19 septembre et relayé par Estado de São Paulo et Courrier International. Si l'hypothèse de la victoire d'un troisième larron est très faible, certains candidats espèrent tout de même tirer leur épingle du jeu, à commencer par Ciro Gomes (Parti démocratique travailliste) - déjà troisième en 2018 - et Simone Tebet (Mouvement démocratique brésilien).