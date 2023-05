Élections en Turquie : Erdogan est-il bien parti pour rester à la tête du pays ?

Au deuxième tour, le taux de participation ne devrait pas être aussi important, même s’il est difficile d’évaluer de quel ordre sera la baisse. Les partis d’opposition vont être en partie démobilisés, ils ont quand même pris un coup sur la tête. Jusqu’ici, ils avaient réussi à maintenir l’unité dans la campagne, mais chacun a compris que c’était une coalition très hétéroclite. Ils ne sont plus en situation de gagner le deuxième tour, je ne vois pas de scénario où le score de l'opposition remonterait suffisamment. C’est Erdogan qui est dans la dynamique positive de la campagne. Il est en tête, et sa coalition a déjà emporté la majorité absolue au Parlement.

Le facteur supplémentaire, c'est le troisième homme, Sinan Ogan, qui a atteint le score inattendu de 5,7%. Il va évidemment se vendre au plus offrant, et celui qui est en position de faire des offres, c’est bien sûr Erdogan. Ogan en lui-même n’est pas devenu suffisamment important pour être un "faiseur de roi". Erdogan va certes tenter de l’attirer dans ses filets, pour amplifier son résultat au deuxième tour. Mais même s’il n’appelait pas à voter pour lui, la dynamique d’Erdogan devrait être suffisante pour l’emporter. Et il y a une chose que Sinan Ogan ne fera pas, c’est appeler à voter pour Kemal Kiliçdaroglu. Son mouvement est solidement ancré à l'extrême-droite, et trop de choses opposent ses électeurs au leader de l'opposition.