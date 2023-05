Turquie : la fin de la soirée électorale ouvre la voie à un second tour inédit

Si le chef de l'État, au pouvoir depuis 20 ans, était toujours en tête des suffrages, comme l'avaient annoncé les médias officiels en début de soirée, il avait perdu de l'avance sur son principal opposant et était passé sous la barre des 50%, selon l'agence étatique Anadolu. Or, pour être déclaré vainqueur, l'un des deux candidats de tête doit obtenir une majorité de 50% des voix plus une. Avec plus de 98% des bulletins dépouillés, il pointe à 49,35%. Son grand rival totalise tout juste 45% des suffrages.

Même si ces chiffres sont encore susceptibles d'évoluer, pour le troisième homme de cette élection, Sinan Ogan, dissident du parti nationaliste MHP crédité d'environ 5% des voix, ces résultats ouvrent la voie à un deuxième tour le 28 mai. Cela serait une première pour la République turque, centenaire cette année. "Nous allons avoir 15 jours difficiles devant nous en cas de deuxième tour", a-t-il prévenu en refusant de dire quel candidat il soutiendrait.