De l'Irlande au Royaume-Uni, les risques de coupures cet hiver dépassent la France

Dans son scénario de référence, avec une demande considérée comme normale, l'ENTSO-e constate que la France pourrait manquer cet hiver de 20 heures d'électricité et l'Irlande, 14 heures. En France, les causes sont connues, avec un fonctionnement très aléatoire du parc nucléaire, et les dispositifs pour prévenir ces coupures (comme Ecowatt ou Ecogaz) se mettent en place. En Irlande, ce risque est élevé "en raison du vieillissement des centrales électriques conventionnelles au gaz qui font preuve d'une faible fiabilité et sont souvent en arrêt non planifié", selon le rapport européen. Mais l'Irlande, comme l'Irlande du Nord, dépend de nombreuses éoliennes, ce qui pourrait éviter le scénario du pire "si les conditions de vents sont bonnes".