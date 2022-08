Un choc "dramatique" : les tarifs réglementés de l'énergie augmentent de 80% au Royaume-Uni

Les familles britanniques sont déjà confrontées à une inflation à plus de 10%, soit la plus forte des pays du G7, alors que l'économie britannique flirte avec la récession. Selon l'université de York, près de deux tiers des ménages britanniques sont ainsi menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain. "On observe une situation de très grand stress chez nos clients. La dette moyenne par client a augmenté de 30 %, à 167 livres. Je dirais qu’environ un tiers de nos clients sont en situation de précarité énergétique, et 20 % de plus pourraient le devenir", souligne Philippe Commaret, directeur commercial d'EDF pour le Royaume-Uni, interrogé par l'AFP.