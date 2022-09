Elizabeth II : une reine au centre de fake news toujours plus délirantes... y compris à sa mort

À chaque événement majeur ou presque, on observe sans tarder la diffusion en ligne de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux et trompant la vigilance des internautes. Le décès de la reine Elizabeth II n'a pas fait exception, la monarque ayant acquis au fil des décennies une renommée internationale, traversant les époques et diffusant son influence à travers le monde entier.