"Elle a même souri" : l’auteur d’une des photos marquantes de la tragédie de Beyrouth raconte son cliché

Rapidement après la première explosion, ce photojournaliste a pris l'ampleur du désastre et a décidé de rejoindre les lieux du drame. "Je courais vers la fumée", se remémore-t-il auprès de LCI, mais "personne ne savait où ça s'était passé exactement tant l'air était saturé de cendres et les rues pleines de ruines". En s'approchant du port, il est témoin de scènes "chaotiques", insoutenables. "Les gens étaient recouverts de sang. Il y a avait du sang partout..."

Face à une telle vision, il prend la route de l'hôpital le plus proche. Sans surprise, devant l'hôpital Saint George, lui aussi touché par le souffle de l'explosion, le décor est "apocalyptique". Situé près du port, le bâtiment de plusieurs étages n'est plus qu'une coquille de béton vide. Les plafonds se sont effondrés, laissant apparaître les câbles électriques et, comme partout, le verre est brisé, jonchant le sol. Les portes des ascenseurs sont tordues. "Les personnes blessées arrivaient continuellement, croyant pouvoir se faire soigner. Mais elles ne savaient pas que l’établissement était complètement détruit."