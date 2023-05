Elle les prenait pour des "zombies", une Américaine reconnue coupable du meurtre de ses enfants

Cette sombre affaire, qui a marqué l'Idaho, a commencé en 2019 avec la disparition des deux enfants, rapportée par les grands-parents de l'un deux mais non signalée par leur mère. L'enquête a rapidement pris un tour macabre lorsque les policiers ont constaté une série de décès dans l'entourage de Lori Vallow et de son tout nouvel époux, Chad Daybell.

En 2018, son troisième mari, le père du garçon tué, était mort, apparemment d'une crise cardiaque. En 2019, son quatrième mari, dont elle était en train de divorcer, avait été tué par balle par le frère de Lori Vallow, qui avait invoqué la légitime défense. Ce dernier est lui-même décédé peu de temps après, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile. En 2019 toujours, l'ex-femme de Chad Daybell est à son tour décédée de causes dites "naturelles". Deux semaines plus tard, Lori Vallow et Chad Daybell quittaient l'Idaho pour Hawaï, où ils se sont mariés.

Les corps des deux enfants, qui avaient été vus pour la dernière fois vivants en septembre 2019, ont été retrouvés en juin 2020, plus de neufs mois après leur disparition, près de la maison de Chad Daybell à Rexburg, une petite ville de cet État rural. Leur histoire a inspiré une série documentaire Netflix, "Notre mère meurtrière", sortie en janvier dernier.