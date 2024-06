Sophie Huang Xuequin, 36 ans, a été condamnée pour "incitation à la subversion de l'État" par un tribunal de Canton. Lors du procès, il lui a été reproché d'avoir organisé des réunions publiques afin de récolter la parole des victimes de violences sexuelles. L'affaire témoigne de la difficulté du mouvement #MeToo à s'imposer en Chine, perçu comme un facteur de déstabilisation par les autorités.

Elle est emprisonnée depuis 2021. Sophie Huang Xuequin, une militante et féministe chinoise qui s’était faite le relais du mouvement #MeToo dans son pays, a été condamnée ce jeudi à cinq ans de prison pour "incitation à la subversion de l’État", annonce le collectif qui la soutient. Le militant syndical Wang Jianbin a lui écopé de six mois de prison pour le même motif. Tous les deux ont d'ores-et-déjà décidé de faire appel.

Lors de l'audience en septembre dernier, le procureur municipal de Canton a accusé Sophia Huang Xueqin et Wang Jianbing d'avoir "organisé des réunions régulières" dans le but de saper l'autorité de l'État, selon le groupe de soutien. Lors de ces réunions, tenues à partir de novembre 2020, ils ont "encouragé les participants à manifester leur mécontentement à l'égard du pouvoir chinois sous prétexte de discuter de questions sociales", selon la même source.

Dans un communiqué, Sarah Brooks, directrice d’Amnesty International pour la Chine dénonce "des condamnations malveillantes et totalement infondées" qui auront selon elle "un effet dissuasif supplémentaire sur les droits de l’Homme et la défense sociale, dans un pays où les militants sont confrontés à une répression croissante de la part de l'État".

"L'activisme #MeToo a donné du pouvoir aux rescapées de violences sexuelles dans le monde entier, mais ici, les autorités chinoises ont cherché à faire exactement le contraire en l'éliminant", a-t-elle ajouté, appelant à la libération "immédiate et sans condition" des deux condamnés. Plus tôt dans la journée, le Comité de protection des journalistes (CPJ) avait demandé "la libération inconditionnelle et immédiate contre la journaliste et l'abandon des charges contre elle".

Originaire de la province du Guangdong, Sophia Huang Xuequin, 36 ans, s’est fait connaître en révélant plusieurs cas de harcèlement sexuel au travail, dans le sillage du mouvement #MeToo né aux États-Unis après l’affaire Weinstein à l’automne 2017. S’appuyant sur sa propre expérience dans des agences de presse au début de sa carrière, elle a collecté les témoignages de nombreuses victimes grâce à un compte WeChat et répondu aux questions de la presse internationale.

Depuis, une censure très réactive sur Internet et les obstacles légaux auxquels se heurtent les plaignantes ont considérablement freiné le mouvement #MeToo en Chine. Un cas emblématique a été celui de la joueuse de tennis Peng Shuai qui a affirmé en 2021 avoir eu un rapport sexuel forcé et une relation extra-conjugale avec un responsable du Parti communiste. Après avoir disparu de la circulation plusieurs semaines, elle a plaidé "un malentendu" et mis fin à sa carrière.

Interrogé par l'AFP au sujet du procès de Sophie Huang Xuequin et de Wang Jianbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a répondu que "la Chine est un pays où règne l'État de droit, qui garantit les droits légitimes de chaque citoyen conformément à la loi". Mais selon lui, "toute personne qui enfreint la loi se verra infliger une sanction légale".