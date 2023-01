Elon Musk avoue être drogué : la vidéo devenue virale sur TikTok était un deepfake

Dans la vidéo, on entend Elon Musk dire qu'il vient d'avaler "une dose de 150 milligrames". "Je me sens super déchiré. Franchement, je me sens au top. Je suis sur le point de concevoir 30 p*tain de nouvelles voitures spatiales et de nous amener sur Mars", l'entend-on lancer face caméra. Une vidéo notamment partagée sur Twitter par un compte qui propose à ses 1,3 million d'abonnés des informations quotidiennes sur le numérique et les crypto-monnaies. "S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas Elon Musk (PDG de Tesla et Twitter)", écrit le compte sur sa publication, vue plus de 10,5 millions de fois.