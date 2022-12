Des "Twitter Files" au lapin blanc, comment Elon Musk sert les complotistes

Selon l'historien, le magnat de la tech est bel et bien guidé par son idéologie et non pas par une quelconque stratégie commerciale. "Elon Musk est un libertarien de façade, au service de la promotion des idées d’extrême droite. Simplement, il est confronté aux limites de cette croisade sur Twitter, puisque les utilisateurs et les annonceurs menaçaient de partir." De fait, les contradictions du personnage affectent son image de businessman et ses entreprises jusqu’à présent rentables. En 2022, le groupe Tesla a perdu 70% de sa valeur boursière (qui trouve cependant d’autres causes, comme la guerre en Ukraine).