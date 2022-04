Elon Musk intègre le conseil d'administration de Twitter

Selon un document déposé auprès du régulateur américain des marchés, la SEC, le mandat, renouvelable, d'Elon Musk durera jusqu'à l'assemblée générale 2024. "Lors de nos conversations avec Elon ces dernières semaines", a poursuivi le directeur général du groupe, "il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une importante valeur ajoutée à notre conseil d'administration." "Il est à la fois un passionné et un critique intense du réseau, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur @Twitter et au conseil d'administration, pour nous renforcer à long terme", a écrit Parag Agrawal. Ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il allait travailler avec Parag Agrawal et Twitter pour "mettre en place des améliorations significatives dans les mois à venir".