Elon Musk peut-il traquer les faux comptes sur Twitter ?

Des faux profils de personnalités publiques se sont mis à émerger à partir du 9 novembre, comme un faux George W. Bush, qui a tweeté "Tuer des Irakiens me manque", soutenu par un faux Tony Blair. Un faux compte certifié Lebron James a inventé une demande de transfert de la star américaine du basket des Lakers, provoquant la stupeur de ses fans et des journalistes sportifs. Un autre profil certifié s’est même fait passer pour le laboratoire pharmaceutique Lilly, qui commercialise l’insuline, pour annoncer la gratuité du médicament contre le diabète. Le groupe a été contraint de démentir et de s’excuser. Des marques, comme Nestlé ou Nintendo, ont également été victimes d’impostures.

"Un grand nombre de ces comptes ont été suspendus, mais ces faux messages se sont déjà répandus sur la plate-forme. Et avec les licenciements massifs, il devient de plus en plus difficile pour Twitter de vérifier le compte au moment du paiement ou de l'empêcher immédiatement de diffuser de fausses nouvelles", analyse avec inquiétude le média NDTV, faisant référence à la vague massive de licenciements dans l’entreprise.