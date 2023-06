Elon Musk et Mark Zuckerberg se défient mutuellement à... un "combat en cage"

Verra-t-on prochainement Elon Musk et Mark Zuckerberg s'affronter dans un octogone ? L'idée fait sourire. Pourtant, les patrons de Twitter et de Meta (maison mère d'Instagram et de Facebook) se sont bel et bien défiés sur leurs réseaux sociaux. Ces deux multimilliardaires et géants de la tech se sont précisément invités mutuellement à s'affronter physiquement dans une cage de MMA (mixed martial arts). Une proposition qui émane du fondateur de Tesla, qui a multiplié dernièrement les messages sur Twitter à l'encontre de Mark Zuckerberg, dont l'entreprise avait annoncé son souhait de lancer une plateforme sociale similaire à Twitter.