Embargo de l'UE sur le pétrole russe : pourquoi la Hongrie de Viktor Orban a fait pression pour obtenir un sursis

"Les familles peuvent dormir paisiblement, nous avons écarté l'idée la plus farfelue qui soit". Dans un message vidéo diffusé sur sa page Facebook, Viktor Orban s'est félicité lundi après avoir remporté son bras de fer face à Bruxelles. Si les 27 vont se sevrer de 90% de leurs importations de pétrole russe, le Premier ministre hongrois va, lui, continuer à faire cavalier seul. Il a obtenu une exemption pour du brut russe bon marché, acheminé par oléoduc. Et ainsi poursuivre sa pratique du pouvoir, entre mesures populistes et arrangements avec le secteur privé.

Certes, comme l'a affirmé Viktor Orban à maintes reprises, son pays d'Europe centrale de 9,8 millions d'habitants est enclavé. Sans accès à la mer, il dépend des acheminements du pétrole russe via l'oléoduc Droujba. Ce dernier traverse l'Ukraine et fournit 65% de l'or noir consommé par la Hongrie, tout en approvisionnant également la République tchèque et la Slovaquie.