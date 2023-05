Embouteillage au sommet de l'Everest : que sait-on de ces incroyables images sur le toit du monde ?

"Dans l'Himalaya, la situation reste compliquée sur les pentes du Mont Everest. Les vagues d’alpinistes s’enchaînent sur le sommet, ce qui multiplie les accidents mortels et les disparitions", indique le tweet, vu plus de 2,5 millions de fois en 24 heures. Derrière le compte Twitter ayant publié cette vidéo, se cache Clément Chabert, un passionné de randonnée et d’alpinisme. Contacté par TF1info pour retracer son origine, il ne nous avait pas répondu au moment où nous écrivons ces lignes. Cette séquence n'a en tout cas pas été relayée par la presse.

Quoi qu’il en soit, plusieurs éléments convergent et pourraient confirmer la véracité de cette scène, figurant ici aussi. D’abord, l’ascension de l’Everest s’effectue bien à cette période de l’année, entre la mi-avril et la fin mai, lorsque la météo est plus clémente. La montée, elle, est possible uniquement grâce à un permis accordé par les autorités népalaises. Et le nombre de ces autorisations a atteint un record cette saison, avec 478 permis délivrés par le département du tourisme. Le précédent record datait de 2019, avec 409 permis octroyés pour la saison, rappelle Channel News Asia. Si le Népal restreint peu le nombre de prétendants à l’ascension de l’Everest, c’est que le gain est considérable : 300 millions de dollars par an, selon une estimation citée par l’université centrale de Floride.