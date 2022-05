Émirats arabes unis : le cheikh Khalifa, président quasi invisible, est décédé

Le président des Émirats arabes unis, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, qui avait accompagné ces deux dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé, ont annoncé vendredi les autorités.

Le gouvernement du pays du Golfe a décrété "un deuil officiel et les drapeaux mis en berne" pour une durée de 40 jours, a indiqué l'agence de presse officielle WAM. "Nous allons honorer sa mémoire en continuant à renforcer les relations anciennes entre les gouvernements et les peuples des États-Unis et des Émirats arabes unis", a déclaré le président américain dans un communiqué en présentant ses "condoléances" après le décès du dirigeant de 73 ans.