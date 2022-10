Emmanuel Macron a-t-il offert au Pape un livre volé à la Pologne par les nazis ?

C'est à cette polémique que fait référence le média cité en source. Mais, juste après le titre, le début de l'article permet de nuancer l'affaire. On y lit en effet que si Emmanuel Macron "a offert un cadeau qui a provoqué un tollé" sur Internet, "tout porte à croire que l'indignation était prématurée".

Et de fait, comme l'a relevé le journaliste Arnaud Bédat, l'exemplaire remis au Pape est à Paris depuis plus de 120 ans. Sur le site de la libraire Hatchuel, où l'ouvrage était vendu 2500 euros, une description précise qu'il possède au contreplat le tampon du libraire Lucien Bodin, qui tenait son commerce sur le quai des Grands-Augustins, "vers 1900". Interrogé par l’AFP, le libraire Patrick Hatchuel, spécialisé dans les livres anciens et rares, a confirmé que ce produit ne pouvait avoir été volé par les nazis. "L'histoire de ce volume montre qu'il ne peut pas venir d'une spoliation par les nazis. Je n'ai aucun doute à ce sujet et, étant de confession juive, je suis sensible à la question", a-t-il témoigné auprès de l'agence. Si l'ouvrage est bien passé par une bibliothèque polonaise, il en est sorti "quelque part entre 1850 et 1870, probablement à l'occasion d'une vente".