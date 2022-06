UE, G7, Otan... Pour Emmanuel Macron, une virée diplomatique qui tombe au plus mal

Une escapade diplomatique indispensable, mais qui tombe au plus mal. Malmené sur la scène intérieure depuis le camouflet infligé aux législatives, Emmanuel Macron a quitté la France ce jeudi. Et ce, pour plusieurs jours : le chef de l'État doit participer successivement aux sommets de l'UE, du G7 et de l'Otan.

La première étape se déroule ce jeudi et vendredi à Bruxelles. Le président participe au traditionnel sommet d'été des 27, qui marque la fin de la présidence française du Conseil de l'UE. Cette réunion s'annonce plutôt consensuelle puisqu'un accord unanime est attendu sur l'octroi du statut de candidat à l'UE à l'Ukraine. Ce qui devrait marquer "un moment important, positif, peut-être même historique", selon le ministre des Affaires européennes Clément Beaune.