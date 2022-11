Emmanuel Macron à Washington : les enjeux de sa visite d'État auprès de Joe Biden

La visite doit débuter à Washington pour emmener ensuite le président français à la Nouvelle-Orléans. Pour la première visite d'État organisée par Joe Biden, le président français aura droit jeudi à toute la pompe et tous les honneurs d'une telle réception, avec coups de canon, dîner de gala et entretien au coin du feu dans le célèbre Bureau Ovale. Une manière de solder la récente crise diplomatique entre les deux pays. En septembre 2021, l'annonce par Washington de l'alliance AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni avait suscité l'ire de Paris, privé d'un mégacontrat de sous-marins avec Canberra.

Mais au-delà du protocole, l'Élysée veut mettre plusieurs sujets sur la table des discussions. La situation en Ukraine devrait donc être évoquée alors que les deux pays avaient depuis le début du conflit des positions différentes. Si Emmanuel Macron a toujours soutenu Kiev, il prônait également le dialogue avec Moscou, ce qui agaçait son partenaire américain. Or Washington semble se rapprocher de cette position depuis que son chef d'état-major, le général Mark Milley, a évoqué une possible fenêtre d'opportunité pour des négociations.