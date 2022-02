Emmanuel Macron et l'Otan, des relations houleuses

En novembre 2019, dans une interview à l’hebdomadaire The Economist, le chef de l’État estime que "ce qu’on est en train de vivre, c’est la mort cérébrale de l’Otan". Il en veut pour preuves le désengagement américain vis-à-vis de ses alliés de l’Otan et le comportement de la Turquie, membre de l’alliance atlantique, en Syrie. "Vous n'avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l’Otan et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l’Otan, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination", soulignait-il.

Emmanuel Macron s'interroge en particulier sur l'avenir de l'article 5 du traité atlantique, qui prévoit une solidarité militaire entre membres de l'Alliance si l'un d'entre eux est attaqué. "C’est quoi l’Article 5 demain ? Si le régime de Bachar al-Assad décide de répliquer à la Turquie, est-ce que nous allons nous engager ? C’est une vraie question. Nous nous sommes engagés pour lutter contre Daech. Le paradoxe, c’est que la décision américaine et l’offensive turque dans les deux cas ont un même résultat : le sacrifice de nos partenaires sur le terrain qui se sont battus contre Daech, les Forces Démocratiques Syriennes."

Ces propos lui valent de nombreuses critiques parmi ses alliés, notamment allemands, mais le président de la République "assume totalement d'avoir levé les ambiguïtés". Au sommet du 70e anniversaire de l'Otan qui se tient quelques jours plus tard, début décembre, les tensions sont fortes entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, mais le premier "maintient" ses propos.