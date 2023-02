Emmanuel Macron n'exclut pas de retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, mais attend "le bon moment"

Le chef du Kremlin pourrait bientôt perdre une prestigieuse distinction, reçue des mains de Paris il y a plusieurs années. Emmanuel Macron n'a pas exclu de retirer la Légion d'honneur remise par son prédécesseur, Jacques Chirac, au président russe Vladimir Poutine en 2006, tout en expliquant vouloir choisir "le bon moment pour le faire".

Le chef de l'État a remis mercredi soir à Volodymyr Zelensky, de passage à Paris lors de son second déplacement hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, la Grand’Croix de la Légion d’honneur. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à un homologue. Interrogé par la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, il a expliqué que cette distinction était "un élément de justice et de reconnaissance de notre pays" à l'égard du président ukrainien.