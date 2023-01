Amazon annonce 18.000 suppressions de postes, y compris en Europe

"L'examen de notre planification annuelle (....) a été plus difficile cette année compte tenu de l'incertitude économique et du fait que nous avons embauché massivement au cours des dernières années", justifie le géant du commerce en ligne, qui fait face à des difficultés depuis la pandémie. Au troisième trimestre, Amazon a vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an. Pour le dernier trimestre, le groupe anticipait en novembre une croissance anémique au regard de ses standards, comprise entre 2% et 8% sur un an, et un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, contre 3,5 pour la même période de 2021.