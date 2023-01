En 2021, cinq millions d'enfants sont morts avant d'avoir 5 ans

Ces morts prématurées sont dues en majorité à un manque d'accès aux soins (médicaments, vaccins...), ainsi qu'à une absence d'alimentation correcte et d'eau potable, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef). Les maladies transmissibles et infectieuses continuent d'être les principales causes de décès des jeunes enfants. Et bien que la mortalité infantile, pour les moins de 5 ans, ait baissé de moitié dans le monde depuis 2000, les données de 2021 sont proches de l'année 2020.

Mais "les gains ont considérablement diminué depuis 2010 et 54 pays n'atteindront pas la cible des objectifs de développement durable pour la mortalité des moins de cinq ans", déplore l'Unicef, faisant référence à l’agenda 2030, qui fixe les points d'amélioration du taux de mortalité. La mortalité infantile est aussi très inégalitaire à travers la planète. Ainsi, "les enfants nés en Afrique subsaharienne sont exposés au risque de décès infantile le plus élevé au monde – 15 fois plus élevé que le risque pour les enfants d'Europe et d'Amérique du Nord", constate l'ONU. L'Afrique subsaharienne a représenté 56 % du taux de mortalité des moins de cinq ans en 2021, et l'Asie du Sud, 26% du total.