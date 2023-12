En 2024, ces événements placeront la France au centre de l'attention

2024 sera une année de grands événements pour la France, à commencer par l'organisation des Jeux olympiques à Paris. Mais le pays sera aussi scruté au moment de la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre, et des anniversaires des 80 ans du Débarquement en Normandie et en Provence.

Sur la scène internationale, l'année 2024 pourrait bien être celle de la France. Ces douze prochains mois, le pays organisera plusieurs événements d'ampleur mondiale, qu'ils soient sportifs, diplomatiques ou mémoriels. Le gouvernement a beaucoup à jouer dans leur organisation, mais il espère aussi qu'ils lui attireront éloges et attrait. Surtout, après une année 2023 difficile, il mise sur l'unité que la nation pourrait en tirer.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Quoi de plus rassembleur que les Jeux olympiques ? La compétition sportive est parmi les événements les plus regardés dans le monde : plus de trois milliards de personnes ont suivi les Jeux de Tokyo 2020 (qui se sont tenus en 2021 et dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, ndlr) et 4,8 milliards ceux de Londres en 2012. Du 26 juillet au 11 août pour les Jeux olympiques, puis du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris pour suivre les exploits sportifs des différents athlètes. La capitale française se vante déjà d'organiser une cérémonie d'ouverture sur la Seine inédite, et d'organiser les Jeux les plus écologiques de l'histoire.

Les 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence

De grandes cérémonies et de grands hommages sont prévus pour célébrer les 80e anniversaires du débarquement allié sur les côtes françaises en 1944, en Normandie et en Provence. Le 6 juin en Normandie, Emmanuel Macron présidera une grande cérémonie commémorative, en présence d'homologues étrangers, à Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach). L'événement sera particulièrement scruté deux ans après le retour de la guerre sur le sol européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En 2014, le président russe Vladimir Poutine avait assisté au 70e anniversaire aux côtés de François Hollande, du président américain Barack Obama et de la chancelière allemande Angela Merkel. Le 15 août au bord de la Méditerranée, le président de la République devrait de nouveau présider des cérémonies qui s'inscriront parmi les événements mémoriels importants de son année.

Un sommet de la Francophonie

Les 4 et 5 octobre, le 19e sommet de la Francophonie se tiendra dans la flambant neuve Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts (Hauts-de-France). Emmanuel Macron a inauguré le grand projet culturel de ses quinquennats le 30 octobre dernier. Implantée dans l'ancien château en ruine de François Ier, elle doit être un lieu d'échange et d'accueil au service de la langue française et de son rayonnement. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui présidera le sommet, était présente le jour de l'inauguration auprès du chef de l'État.

La réouverture au public de Notre-Dame

Le 8 décembre 2024, la cathédrale de Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes au public après des années de rénovation. "Nous tenons les délais" en vue d'une réouverture au culte et au public, avait dit Emmanuel Macron le 8 décembre dernier lors d'une visite de chantier un an jour pour jour avant la réouverture. "C'est une formidable image d'espérance et d'une France qui sait rebâtir", s'était-il félicité. À cette occasion, le président de la République espère la venue du pape François, déjà officiellement invité.