En Afghanistan, la pauvreté a explosé en seulement deux ans

En 2023, le PIB de l'Afghanistan est susceptible d'augmenter de 1,3%, à condition que le soutien étranger se maintienne. Néanmoins, "les perspectives de reprise économique restent faibles et insuffisantes à long terme, en particulier si l'aide étrangère est suspendue en raison des politiques restrictives des talibans", avertit le rapport. "Les décrets restreignant les droits des femmes et des filles, y compris une directive interdisant aux femmes afghanes de travailler pour les Nations unies, affectent directement la productivité économique et peuvent également avoir une incidence sur le niveau de l'aide", ajoute l'ONU. Une représentante de l'organisation internationale a commenté les résultats de ces travaux et se montre catégorique : "Il n'y aura pas de reprise durable sans la participation active des femmes afghanes à l'économie et à la vie publique", lance-t-elle.