En Allemagne, un drapeau LGBT volé dans une gare et remplacé par une croix gammée

"Avec la mise en scène publique de symboles et de signes d'extrême droite, une nouvelle dimension est atteinte dans la glorification de l'idéologie inhumaine du national-socialisme", a déploré la ville dans un communiqué, tandis que le ministre de l'Intérieur du land a martelé : "La croix gammée représente le pire crime contre l'humanité qui ait jamais émané du sol allemand, la hisser est non seulement un crime, mais inhumain et clairement anticonstitutionnel".