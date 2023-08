En Australie, un ancien puériculteur inculpé d'agressions sexuelles sur 91 enfants

Des détectives avaient commencé à enquêter dès 2021, mais les preuves étaient alors "insuffisantes pour prendre des mesures contre qui que ce soit". Les quelque 35 détectives et enquêteurs mobilisés ont finalement pu remonter la piste de ce criminel en réussissant à faire correspondre l'arrière-plan de contenus pédopornographiques trouvés sur le dark net à un établissement du centre de Brisbane, dans l'État du Queensland (est). Plus de 4000 images et vidéos ont ensuite été découvertes sur son téléphone et son ordinateur. L'ancien puériculteur aurait filmé "tous" ses crimes ou en aurait pris des photos, met en avant la police.

"Ce que cette personne a fait à ces enfants dépasse l'entendement", a estimé le commissaire-adjoint de Nouvelle-Galles du Sud, Michael Fitzgerald, qui évoque l'une des pires affaires qu'il ait jamais vues. "Je peux seulement dire, vous essayez de ne pas être choqué après avoir été longtemps dans la police, mais c'est une affaire effroyable", a-t-il glissé.