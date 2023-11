En Belgique, des obus de la Première guerre mondiale refont surface après les intempéries des dernières semaines

Comme la France, la Belgique a récemment été touchée par de violentes intempéries. Les inondations causées par ces pluies diluviennes ont mis au jour de nombreux objets et vestiges, à commencer par des obus de la Première guerre mondiale.

Les archéologues et autres historiens pourront remercier la météo capricieuse. Après les importantes inondations qui ont frappé le "plat pays" ces derniers jours, des objets improbables, longtemps enfouis, remontent à la surface en raison de la malléabilité des sols. Dans la région du Westhoek, frontalière à la France, des obus datant de la Première Guerre mondiale ont ainsi été mis au jour, comme le rapporte la police d'Ypres sur les réseaux sociaux. "Cela a été signalé à différents endroits de la région", précise Glenn Verdru, porte-parole de la zone de police d'Arro-Ypres, au journal local Laatste Nieuws.

Mais les autorités préviennent : même un siècle plus tard, ces projectiles restent potentiellement dangereux. "Même après plus de cent ans, ceux-ci représentent toujours un danger", confirme la police. "En cas de découverte de la sorte, il est préférable de nous avertir au le 057 230 500. Par la suite, nous transmettrons les informations au SEDEE, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs", ajoute-t-elle. "Les soldats vont examiner ce qui doit être fait exactement et quand les explosifs doivent être récupérés", commente, de son côté, Glenn Verdru.

Comme en Belgique, le nord de la France reste aux aguets face aux fortes pluies. Le Pas-de-Calais a ainsi été placé lundi en vigilance orange par Météo France pour pluie-inondation et crues. Plusieurs autres départements environnants, le Nord, les Ardennes, l'Aisne, la Meuse, la Marne, la Haute-Marne, la Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et l'Oise sont en alerte jaune pour les mêmes raisons.