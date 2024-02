EN BREF - Fusillade à Kansas City : la parade du Super Bowl endeuillée

Au moins une personne est morte et 21 autres ont été blessées une fusillade près de la parade du Super Bowl, à Kansas City (Missouri) Ce drame relance la question de la législation des armes aux États-Unis. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Une institution de la culture américaine touchée par la violence des armes à feu. Mercredi 14 février, la parade du Super Bowl à Kansas City (Missouri) a été le théâtre d'une fusillade meurtrière. Selon le dernier bilan, les coups de feu ont fait au moins un mort et de nombreux blessés. Dans le même temps, trois personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. De son côté, le président américain Joe Biden a déploré l'absence de législation restrictive. TF1info vous récapitule.

Que s'est-il passé ?

Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient réunies ce mercredi dans les rues de Kansas City. Selon nos confrères de CNN, jusqu'à un million de personnes étaient dans les rues de la ville ce mercredi. Tous fêtaient les Chiefs qui ont remporté, dimanche, le Super Bowl. Un match, connu dans le monde entier pour son show musical de la mi-temps, qui est devenu depuis plusieurs décennies la grand-messe annuelle du football américain.

Trois jours après leur victoire, les joueurs des Chiefs de Kansas City ont remonté le Grand Boulevard vers la gare de Union Station. C'est alors que des tirs ont été entendus près du parking de la gare, alors que la parade touchait à sa fin.

Les motivations de la fusillade et les circonstances exactes des faits n'ont pas encore été communiquées par les autorités locales. L'enquête "ne fait que commencer", a jugé mercredi la cheffe de la police de Kansas City, Stacey Graves, face aux journalistes. Pour faire la lumière sur les faits, le FBI et la police locale (KCPD) ont mis en place un site pour recueillir des vidéos. "Le FBI et le KCPD demandent toutes les vidéos de la fusillade du Super Bowl et toutes les vidéos des tireurs qui tentent de fuir la scène", peut-on lire.

Combien de victimes ?

Au fil des heures, mercredi soir, le bilan a évolué à plusieurs reprises. Selon les autorités, au moins une personne est morte et 21 autres ont été blessées. D'après le chef des pompiers de Kansas City, Ross Grundyson, huit personnes dont la vie était en danger mercredi ont été transportées à l'hôpital dans les minutes suivant la fusillade.

De son côté, l'hôpital Children's Mercy a déclaré traiter 12 blessés venant du rassemblement, dont 11 enfants âgés de 6 à 15 ans. Neuf ont été touchés par arme à feu, mais tous devraient se remettre de leurs blessures, a annoncé à l'AFP une porte-parole de cet établissement pédiatrique.

Par ailleurs, la radio locale KKFI a annoncé sur sa page Facebook que l'une de ses animatrices, Lisa Lopez, était décédée lors de ces tirs. À ce stade, il n'est pas possible de savoir si ce décès était celui indiqué par les autorités ou s'il s'agissait d'un second. En effet, dans sa dernière conférence de presse, la cheffe de la police a dit travailler encore à l'identification de la victime afin de prévenir sa famille.

Ce que l'on sait des suspects

Jeudi matin, les autorités locales n'ont livré que peu d'information au sujet des auteurs de la fusillade. On sait que, dans un premier temps, deux personnes armées ont été arrêtées et placées en garde à vue par la police locale. Un peu plus tard, la cheffe de la police de Kansas City a annoncé qu'une troisième personne avait été interpellée. Les autorités n'ont pas précisé si celle-ci était armée.

Depuis la fusillade, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit dessus des supporters maîtriser au moins une personne. Mercredi soir, la police locale a dit travailler sur ces publications pour savoir si l'une des personnes en détention a été maîtrisé par des fans de football venus pour célébrer les Chiefs. "Nous nous efforçons de déterminer si l'un des trois est celui qui apparaissait dans une vidéo où des fans aidaient la police", a confirmé Stacey Graves.

Joe Biden déplore une tragédie

Le président américain Joe Biden a de nouveau exhorté le Congrès à agir contre la violence par armes à feu, après ce énième drame. "Avec Jill, nous prions pour ceux tués et blessés aujourd'hui à Kansas City, et pour notre pays afin qu'il trouve la détermination de mettre fin à cette épidémie insensée de violence par arme à feu qui nous déchire", a déclaré le président américain dans un communiqué de la Maison-Blanche. "Il est temps d'agir. C'est la position que je défends. Et je demande au pays de se tenir à mes côtés", a estimé le locataire de la Maison-Blanche.