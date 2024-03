EN BREF - Soutien à l'Ukraine : l'Assemblée soutient largement l'accord de sécurité entre Paris et Kiev

Au terme de plusieurs heures de débat, les députés ont apporté mardi un large soutien à l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Feu vert de l'Assemblée nationale. Lors d'un vote non contraignant, les députés ont apporté mardi un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, défendu par le gouvernement et signé en des termes similaires par de nombreux autres pays européens. La majorité a fait bloc, alors que la gauche s'est fissurée et que le Rassemblement national s'est abstenu.

Quel est le résultat du vote ?

Après de longs débats, 372 députés ont voté pour et 99 contre, a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à l'issue du scrutin. Les élus du Rassemblement national se sont abstenus, tandis que ceux de La France Insoumise et du Parti communiste ont marqué leur opposition. Comme attendu, les trois groupes de la majorité présidentielle (Renaissance, Horizon, Modem) ont, eux, apporté leur soutien. Ils ont reçu le renfort des Écologistes, des Socialistes et des Républicains.

La gauche se fracture

Si les écologistes et les Socialistes ont voté en faveur du texte, les Insoumis et les Communistes s'y sont opposés. "Ce débat est un simulacre. Vous nous demandez un chèque en blanc après les déclarations de va-t-en-guerre irresponsables du chef de l’État", s'est insurgé Arnaud Le Gall (LFI). Les représentants du parti créé par Jean-Luc Mélenchon ont déploré le "soutien de principe" à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à son entrée dans l'Otan, qui fermeraient "d'emblée toute discussion en vue d'un règlement durable du conflit".

"Il faut donner les moyens à l'Ukraine de se défendre" mais cet accord "risque de nous entraîner encore plus dans le conflit" et "rien ne justifie que nous lancions notre jeunesse dans une nouvelle folie meurtrière", a, de son côté, estimé Fabien Roussel, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. "Toutes les voies diplomatiques n'ont pas été exploitées", a-t-il encore affirmé.

Énième passe d'armes entre le gouvernement et le RN

Cet après-midi de débat a, par ailleurs, été le théâtre d'une nouvelle passe d'armes en vue des Européennes entre l'exécutif et le RN, son principal rival lors des prochaines élections. "S'abstenir, c'est fuir, trahir ce qui nous est de plus cher, l'esprit français de résistance. Si l'Ukraine perd, nous perdons aussi, la France ne peut s'effacer de ses responsabilités", a tancé Gabriel Attal, jugeant que "tourner le dos" au pays de Volodymyr Zelensky, "c'est tourner le dos à nos valeurs".

En face, Marine Le Pen a dénoncé une instrumentalisation de ce vote à l'Assemblée nationale. "Soit on est pro Macron, soit on est accusé d'être pro Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, est abjecte", a dénoncé la présidente du groupe RN, accusant le pensionnaire de Matignon de "basse politique politicienne". "En défendant l'intérêt de la France, vous avez instillé l'idée qu'on se ferait le relai d'intérêts étrangers", a-t-elle encore fustigé.