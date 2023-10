En Chine, des QR codes sur les logements pour accéder aux données des habitants et au score de leur "crédit social" ?

À quoi servent ces QR codes ? Sont-ils massivement utilisés ? Pour le savoir, TF1info a contacté Jean-Louis Rocca, professeur à Science Po et chercheur au Centre d'études et de recherches internationales (CERI). Spécialiste de la Chine, il note en préambule que "ces QR codes à l'entrée des logements n'ont rien de nouveau". Leur utilisation a débuté "avant la pandémie", dans une série de provinces et de villes à travers la Chine continentale.

Les articles et reportages qui évoquent ces initiatives, poursuit-il, expliquent avant tout que "cela sert à résoudre les problèmes d'adresses". Dans les médias chinois, on retrouve la trace des premiers QR codes dès 2019, utilisés pour obtenir "une compilation d'adresses standardisées et un codage unifié". Le bénéfice pour les habitants et les administrations est également mis en avant : il est ainsi possible de résoudre "le problème des adresses de maison en double, erronées et manquantes". De quoi faciliter notamment la tâche des livreurs, selon Jean-Louis Rocca. "La France, à côté de la Chine, c’est de la rigolade", lance-t-il, "on se fait tout livrer là-bas."