En Chine, des mannequins en combinaison anti-covid ont-ils défilé à la Fashion Week ?

Pour le contexte, cette vidéo, montée par une journaliste vidéo du média, revient sur la China-Dandong Fashion Week, le premier "salon de la coopération pour le développement de l'industrie des textiles de protection", qui s’est ouverte le 5 décembre 2020. Une occasion pour les principaux fabricants de textile de Dandong de présenter leurs dernières pièces axées sur le Covid, après un an d’épidémie. À l'époque, l'événement avait même été relayé par la presse française, comme ici par le magazine Vanity Fair.

L'occasion, aussi, de faire de cette crise sanitaire une stratégie commerciale, comme le résume ce site chinois spécialisé dans le textile : "Dandong, qui dispose d'une solide base d'industrie légère et textile, a transformé la crise en opportunité et a profité de la situation pour donner naissance à une toute nouvelle industrie. En plus de six mois, l'industrie des vêtements de protection de Dandong a connu un essor rapide, représentant 80% de la production du Liaoning et 15% des exportations de la Chine".