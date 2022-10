"Bombe sale": l'AIEA va mener "une vérification indépendante" cette semaine

Plus tôt dans la journée, c'est Vladimir Poutine lui-même qui a estimé que l'AIEA devait se rendre "au plus vite" en Ukraine. "L'AIEA veut venir (...). Nous sommes pour, au plus vite et de la manière la plus large possible, car nous savons que les autorités à Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs [...] Nous savons même où cela se fait approximativement (en Ukraine)" a-t-il assuré.

Le président russe accuse depuis plusieurs jours l'Ukraine de vouloir utiliser une telle arme radioactive "pour pouvoir dire plus tard que c'était la Russie qui avait effectué une frappe nucléaire". De leurs côtés, l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont tous largement condamné les allégations "à l'évidence fausses" de la Russie. "Au vu de l'intérêt et de l'urgence du dossier", l'AIEA publiera ses conclusions rapidement, outre le compte-rendu habituel fait au Conseil des gouverneurs, précise le communiqué.