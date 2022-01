VIDÉO : Corée du Sud : payer pour vivre son propre enterrement

Avec un taux de plus de 24 suicides pour 100.000 habitants, la Corée du Sud se classe en tête de ce triste classement parmi les pays de l'OCDE. C'est deux fois plus que la France, qui en occupe pourtant la quatrième position. Cette thérapie macabre est réputée efficace et prémunirait contre le suicide, selon ses organisateurs : "Quand les gens font l'expérience de la mort, leur conscience devient plus mature", explique Kim Ki-Ho, l'inventeur de la méthode. "Ceux qui sont passés par là ne se suicident jamais", affirme-t-il.