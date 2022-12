EN DIRECT - L'Ukraine va limiter les activités des organisations religieuses affiliées à Moscou

SOUTENIR L'UKRAINE "AUSSI LONGTEMPS QU'IL LE FAUDRA", ASSURENT BIDEN ET MACRON





Lors de la visite d'État du président français aux États-Unis, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés, dans un communiqué commun, à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".





Selon ce document, les présidents américain et français "réaffirment le soutien continu de leurs pays à l'Ukraine" et s'engagent notamment à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra".