"En deuil" après la mort d'Elizabeth II, la France pleure "une amie" qu'elle "aimait"

En plus d'un demi-siècle de règne, elle s'est attiré les bonnes grâces de la France. L'épouse du prince Philip, décédé l'an passé, est l'une des rares personnalités à faire consensus au sein de la classe politique. "On la pensait immortelle. La reine Elizabeth II restera à jamais l'une des figures les plus emblématiques et les plus aimées de l'histoire de son pays et de notre continent. Au peuple britannique, mes plus affectueuses pensées", a tweeté la présidente du groupe RN à l'Assemblée, dont le père Jean-Marie a présenté laconiquement ses "plus vives condoléances à la famille" de la souveraine et "au peuple britannique".