EN DIRECT - Accident de train en Grèce : au moins 32 morts, la cause du drame inconnue

La Grèce est sous le choc, mercredi 1er mars, après le terrible accident ferroviaire survenu dans la nuit. Au moins 32 personnes sont mortes et 85 ont été blessées après la collision, peu avant minuit, entre un convoi de marchandises et un train de passagers avec 350 personnes à bord. La violence du choc a pulvérisé plusieurs wagons, dont plusieurs ont été calcinés par les flammes.

Les secours s'affairent toujours ce mercredi matin autour de la carcasse des trains. Quelque 150 pompiers ont été mobilisés, aidés de grues et de mécaniciens pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés. "Le nombre de morts risque d'être très élevé", souligne le gouverneur de la région, Kostas Agorastos. "Les wagons 1 et 2 n'existent plus du tout", dit-il sur la chaîne Skaï TV.