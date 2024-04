Israël affirme avoir "éliminé la moitié" des chefs du Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé, mercredi 24 avril, mener une "action offensive" sur le sud du Liban, où elle a frappé 40 cibles du Hezbollah libanais. La "moitié" des commandants du mouvement islamiste dans le secteur ont été "éliminés", selon le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Le spectre de la régionalisation du conflit au Proche-Orient hante les esprits. Au lendemain de violents échanges de tirs, dans lesquels deux civils libanais, une femme et une fille de 12 ans, ont perdu la vie, le Hezbollah et Israël sont sur le pied de guerre. L'armée israélienne a annoncé, mercredi 24 avril, mener une "action offensive" sur le sud du Liban, où son aviation et son artillerie ont frappé 40 cibles du mouvement islamiste libanais et tué, selon elle, la moitié des commandants du Hezbollah dans ce secteur.

"Des troupes sont déployées en nombre à la frontière et les forces armées mènent actuellement des actions offensives dans tout le sud du Liban", a indiqué sur X (ex-Twitter) le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. "La moitié des commandants du Hezbollah dans le sud du Liban ont été éliminés, l'autre moitié se cache et laisse le champ libre aux opérations" militaires menées par Tsahal.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si des troupes israéliennes au sol ont pénétré au Liban. Le Hezbollah, soutenu et financé par l'Iran, n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations.

Des tensions quasi-quotidiennes

Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023, le mouvement islamiste libanais mène des attaques quasi-quotidiennes contre Israël pour soutenir le Hamas, son allié palestinien. Tsahal riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais et en menant des attaques ciblées contre ses plus hauts responsables.

"Il y a peu de temps, les avions de combat et l'artillerie israélienne ont frappé environ 40 cibles terroristes du Hezbollah" autour d'Aïta el-Chaab, dans le sud du Liban, y compris des sites de stockage d'armes, a affirmé plus tôt l'armée israélienne dans un communiqué. Le Hezbollah "a mis en place des dizaines de moyens et d'infrastructures terroristes dans la région" pour attaquer Israël. L'agence officielle libanaise ANI a fait état de son côté de "plus de 13 frappes aériennes" israéliennes "ciblant la périphérie des villes d'Aïta el-Chaab, Ramya, Jabal Balat et Khallet Warda".