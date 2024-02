EN DIRECT - Crise au Sénégal : l'Union africaine appelle au "dialogue"

Les députés sénégalais examinent lundi dans un climat explosif une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncé par le chef de l'État, Macky Sall. Dimanche, opposants et forces de l'ordre se sont opposés à Dakar, la capitale. Suivez les dernières informations.

Les députés sénégalais examinent dans un climat explosif, ce lundi 5 février, une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncé par le chef de l'État, Macky Sall, au lendemain de heurts entre des opposants et les forces de l'ordre à Dakar. Le débat s'annonce houleux sur ce texte, qui reporterait le scrutin de six mois maximum et dont l'approbation, qui nécessite une majorité des trois cinquièmes des 165 députés, n'est pas acquise. Le vote est prévu en fin de matinée.

M. Sall avait annoncé samedi, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, avoir signé un décret ajournant la présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, une rareté sur le continent.

Des heurts ont éclaté dimanche dans la capitale, Dakar, entre forces de sécurité et manifestants mobilisés à l'appel de l'opposition contre la décision du chef de l'État. Les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations, selon des opposants, et dispersé les manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes.