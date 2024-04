EN DIRECT - Attaque de l'Iran : Benyamin Nétanyahou appelle la communauté internationale à "rester unie"

Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a discuté au téléphone avec son homologue iranien, a rapporté mardi l'agence officielle Chine nouvelle après son attaque sans précédent sur le territoire israélien. Hossein Amir-Abdollahian a fait part de la position iranienne quant au bombardement, imputé à Israël, d'une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, estimant que le Conseil de sécurité des Nations Unies "n'avait pas apporté la réponse nécessaire à cette attaque" et que "l'Iran a le droit à l'auto-défense en réponse à la violation de sa souveraineté".





En parallèle, le diplomate a affirmé que l'Iran avait la "volonté de faire preuve de retenue" et aucune intention de contribuer à une escalade plus importante des tensions. La situation régionale est déjà "très sensible", a-t-il relevé.





De son côté, Pékin "condamne fortement et s'oppose fermement à l'attaque" de l'annexe consulaire d'Iran, la considérant comme une "violation sérieuse du droit international". "Il semblerait que l'Iran soit capable de bien gérer la situation et d'éviter à la région de connaître encore plus de troubles, tout en protégeant sa propre souveraineté et sa dignité", a encore estimé Wang Yi.