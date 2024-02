EN DIRECT - Attaque du 7 octobre : un hommage national rendu ce mercredi aux victimes françaises du Hamas

Ce mercredi, Emmanuel Macron présidera un hommage national aux 42 Français tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Un moment de recueillement placé sous le signe de la "lutte contre l'antisémitisme".

Emmanuel Macron rend ce mercredi un hommage national "sous le signe" de la "lutte contre l'antisémitisme" aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël, avant un "temps mémoriel" envisagé ultérieurement pour les Français morts dans les bombardements israéliens à Gaza.

La cérémonie aux Invalides va permettre au chef de l'Etat de saluer la mémoire de "42 concitoyens décédés" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui avait entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils.

En présence de leurs familles, acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial, ce moment solennel concernera aussi six Français blessés, les quatre otages français du Hamas libérés, et trois Français "toujours disparus et présumés otages", a précisé l'Élysée, qui a expliqué n'avoir pas d'éléments à fournir concernant ces derniers, notamment "en termes de preuve de vie". Chaque victime sera représentée par une photographie avec son nom.

L'entourage d'Emmanuel Macron assure que cet hommage "rendu à des citoyens français juifs" sera "placé sous le signe universel de la lutte contre l'antisémitisme et à travers lui (...) toutes les formes de haine, de racisme et d'oppression envers des minorités". Le président israélien Isaac Herzog, invité, ne sera pas présent pour des "raisons d'agenda", mais sera représenté par l'ambassade d'Israël à Paris.

LA MÈRE DE BAR ZOHAR SUR LCI Cathy Zohar, la mère d'une Française tuée par le Hamas le 7 octobre, Bar Zohar, a pris la parole ce matin sur LCI. "La France nous voit comme des personnes qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs", a-t-elle salué. 7 octobre : la mère d'une victime témoigne sur LCI Source : TF1 Info

L'hommage intervient quatre mois jour pour jour après l'attaque, qui a déclenché un conflit toujours en cours: en riposte, Israël a lancé une offensive militaire à Gaza qui a fait 27.365 morts, en grande majorité des civils, selon le dernier bilan des autorités du Hamas.