EN DIRECT - Hommage national aux victimes françaises du Hamas : à suivre sur TF1 et LCI à partir de 11h20

Ce mercredi, Emmanuel Macron présidera un hommage national aux 42 Français tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Un moment de recueillement placé sous le signe de la "lutte contre l'antisémitisme". A suivre à partir de 11h20 sur TF1, TF1+ et LCI.

Emmanuel Macron rend ce mercredi un hommage national "sous le signe" de la "lutte contre l'antisémitisme" aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël, avant un "temps mémoriel" envisagé ultérieurement pour les Français morts dans les bombardements israéliens à Gaza.

Retransmise sur TF1, TF1+ et LCI, la cérémonie aux Invalides va permettre au chef de l'État de saluer la mémoire de "42 concitoyens décédés" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui avait entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils.

En présence de leurs familles, acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial, ce moment solennel concernera aussi six Français blessés, les quatre otages français du Hamas libérés, et trois Français "toujours disparus et présumés otages", a précisé l'Élysée, qui a expliqué n'avoir pas d'éléments à fournir concernant ces derniers, notamment "en termes de preuve de vie". Chaque victime sera représentée par une photographie avec son nom.

L'entourage d'Emmanuel Macron assure que cet hommage "rendu à des citoyens français juifs" sera "placé sous le signe universel de la lutte contre l'antisémitisme et à travers lui (...) toutes les formes de haine, de racisme et d'oppression envers des minorités". Le président israélien Isaac Herzog, invité, ne sera pas présent pour des "raisons d'agenda", mais sera représenté par l'ambassade d'Israël à Paris.

"EFFACER TOUTE POLÉMIQUE" "L'hommage aux victimes doit effacer toute polémique", a tempéré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet sur Radio J. Mais "il ne faut pas considérer" pour autant "qu'on peut se racheter une bonne conscience".

"LFI n'a pas sa place" à cet hommage, a tranché de son côté le député Renaissance Eric Woerth sur franceinfo, alors qu'à l'extrême droite, le député Jean-Philippe Tanguy a jugé sur Sud Radio "très regrettable" que les Insoumis "forcent leur venue à une cérémonie où ils ne sont pas souhaités". LE RISQUE QUE "LFI EFFACE L'HOMMAGE" Interrogée sur la présence de LFI à la cérémonie d'hommage sur Europe 1 et Cnews, la ministre à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé a estimé qu'il s'agissait "de l’indécence, c’est du déshonneur, c’est du cynisme."

"Comment vous pouvez imaginer vous rendre à un hommage qui est d’abord pour des Français assassinés, quand les familles elles-mêmes vous demandent de ne pas venir ?", s'est-elle étonnée, se désolant du risque que "LFI efface l'hommage". "Je ne veux pas que par leur présence, par leur indécence, ils volent ce moment de recueillement et d'hommage national", a-t-elle poursuivi. "SOLIDAIRES DE LA DOULEUR" L'ancien président français François Hollande s'est félicité de la tenue d'une telle cérémonie. "C'est l'attentat le plus grave qui s'est produit à l'extérieur de notre pays contre des Français à l'étranger. Et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait un hommage", a-t-il déclaré sur franceinfo. "Nous sommes non seulement solidaires de la douleur mais nous sommes partie prenante de ce qui s'est produit", a-t-il estimé.

Interrogé sur la présence de LFI lors de la cérémonie, François Hollande a assuré comprendre "la colère des familles." "Je n'aime pas beaucoup qu'il y ait des polémiques qui viennent embrumer l'hommage", a-t-il assuré, jugeant malgré tout "que la plus grande indécence, c'était de dire ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire que le Hamas est une organisation terroriste." HOMMAGE DANS CERTAINES MAIRIES DE FRANCE Sur LCI, le maire de Cannes et président de l'association des Maires de France, David Lisnard, a déclaré qu'en parallèle de l'hommage aux Invalides, un hommage aux victimes des attaques terroristes est organisé "dans un certain nombre de mairies". Il a par ailleurs regretté que des députés LFI soient présents à la cérémonie. "Il ne faut quand même pas oublier qu'au lendemain du 7 octobre, les leaders de cette extrême gauche remettaient en cause la véracité des faits, parlaient de mouvement de résistance", a déclaré David Lisnard, appelant à la "décence". LA PRÉSENCE DE LFI EST "UNE INSULTE AUX JUIFS" Le président du Consistoire de Paris Joël Mergui a vu dans la présence d'élus LFI à la cérémonie d'hommage "une insulte aux juifs, à Israël, à la résistance". "Quand on a l'indécence de laisser penser que c'est de la résistance, on pourrait avoir la décence de ne pas être présent face aux familles de victimes", a-t-il affirmé sur Public Sénat. "UNE DÉCISION IMPORTANTE" Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'est félicité qu'un tel hommage soit rendu par Emmanuel Macron. "Une décision importante" qui "est à l'honneur de notre pays", a-t-il affirmé sur France Inter, en soulignant que la France était "le seul pays au monde en dehors d'Israël" à l'avoir fait. Interrogé sur la présence attendue de plusieurs responsables de La France insoumise, Yonathan Arfi a reconnu que selon le protocole républicain ils "ont le droit d'être présent". Mais "parfois la politique relève de l'ordre moral. Il y a eu des propos tenus par ces élus LFI qui ont d'une certaine manière justifié ce qui s'est passé le 7 octobre" ce "qui rend leur présence indécente", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le soutien à la communauté juive affiché par le Rassemblement national, qui était présent à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre, Yonathan Arfi a mis en garde contre les "faux amis" et a invité le parti de Marine Le Pen "à balayer aussi devant sa porte". UN HOMMAGE RETRANSMIS À TEL AVIV C'est un hommage inédit hors d'Israël que compte rendre la France, quatre mois jour pour jour après l'assaut du Hamas qui a entrainé la mort de plus de 1160 victimes, parmi lesquelles, 42 Français. Cette cérémonie sera retransmis en Israël, sur écran géant, sur la "place des otages". Ce site, situé en face du ministère de la Défense à Tel-Aviv, est l'endroit où les familles des otages se réunissent régulièrement afin de faire pression sur le gouvernement pour qu’il obtienne la libération de tous les otages. 42 PORTRAITS DANS LA COUR D'HONNEUR DES INVALIDES Pour cet hommage national, le portrait des 42 victimes françaises de l'attaque vont entrer dans la cour d'honneur des Invalides, portés par des gardes républicains, peu après 11h45. Suivront l'interprétation du Kaddish (chant de deuil) de Maurice Ravel et le discours du chef de l'État. À l'issue de la cérémonie, le président s'entretiendra avec les familles, qui ont été acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial. "LES HOMMAGES NATIONAUX SONT FAITS POUR LES VICTIMES DU TERRORISME" En plus de l'hommage national aux victimes françaises de l'attaque du Hamas du 7 octobre, l'Élysée a fait savoir qu'elle envisageait un "temps mémoriel" pour les victimes françaises mortes à Gaza. Interrogé à ce propos, Haïm Korsia s'est "surpris par la formulation". "Les hommages nationaux sont faits pour les victimes de terrorisme, c'est pas le cas des dernières victimes dont vous parlez. Il y a des victimes françaises à Gaza, ce sont les soldats franco-israéliens qui meurent à Gaza pour libérer les Palestiniens du joug du Hamas", a-t-il estimé. UNE "MUTATION DU VIRUS DE L'ANTISÉMITISME" Invité de la matinale de TF1 en amont de la cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre, Haïm Korsia, grand rabbin de France, a alerté sur la montée de l'antisémitisme ces derniers mois. "Il y a une augmentation sur les trois derniers mois de l'année de 1000%. La communauté juive le vit, c'est une réalité", a-t-il souligné, tout en se félicitant du "travail phénoménal des forces de l'ordre puisque plus de la moitié de tous ces faits antisémites ont été arrêtés et des sanctions ont commencé à tomber."

"Il y a une sorte de mutation du virus de l'antisémitisme qui colle à toutes les transformations de la société. Je crois que l'état comprend et sait que quand les Juifs sont visés par l'antisémitisme, c'est à très court terme toute la société qui est frappée par les mêmes maux", a poursuivi Haïm Korsia. LE GRAND RABBIN DE FRANCE, INVITE DE LA MATINALE DE TF1 Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, est l'invité de la matinale de TF1. Interrogé sur la présence des élus de la France insoumise, le responsable du culte juif en France a estimé qu'il fallait "avoir un minimum de cohérence." "Vous ne pouvez pas dire à la fois, ce qu'il s'est passé n'est pas un acte terroriste, voir, pire, un acte de résistance, et venir rendre hommage aux victimes", a-t-il déclaré, tout en ajoutant : "Perdre du temps à parler de ça, c'est perdre le sentiment d'unité nationale, perdre la dignité de cette journée."

À propos de cette cérémonie, Haïm Korsia a fait part de son "immense sentiment de reconnaissance envers la France." "Ce que nous faisons en France, il n'y a pas eu en Israël", a-t-il souligné, arguant qu'actuellement à Tel Aviv comme dans le reste du pays, le temps était plutôt consacré à tenter de récupérer les otages toujours aux mains du Hamas comme à l'accompagnement des familles des soldats morts aux combats. Côté français, il y a "une attente pour les otages", a assuré Haïm Korsia. "Il faut imaginer la société israélienne, totalement obnubilée par les otages. Même les gens en deuil." "QU'ON N'OUBLIE PAS CETTE DATE" La mère de Victor, l'un des 42 Français tués lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, a appelé dans la matinale de TF1 à ne pas oublier cette date. "On aimerait qu'il y ait des rues, on aimerait qu'il y ait des hommages. Qu'on oublie pas le 7 octobre, parce que c'est un pogrom aussi. Qu'on pense à mon fils, aux autres et aux kidnappés", a-t-elle souhaité. Victimes du Hamas : la douleur d'une famille Source : TF1 Info L'AMBASSADRICE D'ISRAËL EN FRANCE SUR LCI Alona Fisher-Kamm était l'invitée de LCI ce mercredi matin, à quelques heures de l'hommage rendu dans la journée, aux Invalides, aux victimes françaises du Hamas. "Il est temps de savoir qui ils sont, comment ils ont vécu", estime l'ambassadrice d'Israël en France.

Après la polémique liée à la présence de membres de La France insoumise, rejetée par des familles de victimes françaises, Alona Fisher-Kamm "espère que tous ceux qui vont être là seront réunis sur le concept qu'il s'agit [l'attaque du 7 octobre] d'un acte terroriste commis par un groupe terroriste contre des civils, sans aucune justification, sans aucun contexte." Alona Fisher-Kamm sur LCI Source : TF1 Info LA MÈRE DE BAR ZOHAR SUR LCI Cathy Zohar, la mère d'une Française tuée par le Hamas le 7 octobre, Bar Zohar, a pris la parole ce matin sur LCI. "La France nous voit comme des personnes qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs", a-t-elle salué. 7 octobre : la mère d'une victime témoigne sur LCI Source : TF1 Info

L'hommage intervient quatre mois jour pour jour après l'attaque, qui a déclenché un conflit toujours en cours: en riposte, Israël a lancé une offensive militaire à Gaza qui a fait 27.365 morts, en grande majorité des civils, selon le dernier bilan des autorités du Hamas.