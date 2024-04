EN DIRECT - Attaque contre Israël : "Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre", insiste le chef de l'ONU

Israël continue son offensive dans Gaza. L'armée israélienne poursuit lundi ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. "Même quand nous étions attaqués par l'Iran, nous n'avons pas perdu de vue, pas un seul instant, notre mission essentielle à Gaza, qui consiste à sauver nos otages des mains du Hamas, mandataire de l'Iran", a déclaré dimanche le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Il a annoncé l'envoi dans les prochains jours de deux brigades de réserve supplémentaires pour combattre dans l'enclave palestinienne.





Téhéran dit n'avoir "pas eu le choix". L'Iran a affirmé dimanche à l'ONU n'avoir "pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense" en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé "toutes les sanctions possibles" contre Téhéran. L'ONU "a failli à son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationales" en ne condamnant pas la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, a dénoncé l'ambassadeur d'Iran aux Nations unies, Amir Saeid Iravani, lors d'un Conseil de sécurité convoqué en urgence dimanche soir. Il a assuré que Téhéran ne voulait pas d'escalade, mais répondrait à "toute menace ou agression". L'ambassadeur israélien, Gilad Erdan, a pour sa part appelé le Conseil de sécurité à "imposer toutes les sanctions possibles contre l'Iran avant qu'il ne soit trop tard".





Comment Washington a aidé à stopper l'attaque iranienne. Les États-Unis, avec l'appui de destroyers européens, ont détruit "plus de 80" drones et "au moins six missiles balistiques destinés à frapper Israël depuis l'Iran et le Yémen", a indiqué dimanche le Commandement central de l'armée américaine (Centcom). Une centaine de missiles balistiques de moyenne portée, plus de 30 missiles de croisière et au moins 150 drones d'attaque ont visé Israël depuis l'Iran, selon un responsable militaire américain. L'armée israélienne a recensé pour sa part plus de 350 projectiles et affirmé que 99% ont été détruits.





Le vibrant appel "à la retenue maximale" du chef de l'ONU. "Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre", a lancé dimanche le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à la "retenue maximale" lors d'un Conseil de sécurité convoqué après l'attaque de l'Iran contre Israël. "Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. C'est le moment de montrer une retenue maximale", a-t-il insisté. "Il est vital d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur de multiples fronts au Moyen-Orient".