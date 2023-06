EN DIRECT - Rébellion de Wagner : "Prigojine a humilié Poutine"

UNE CRISE PAS SANS CONSÉQUENCES POUR WAGNER ?





Cette crise aussi extraordinaire que de courte durée ne sera pas sans conséquences pour Wagner et pour son chef, prédisent les analystes. "Il faut qu'il y en ait. Sinon le message est qu'une force militaire peut ouvertement défier l'État, et d'autres doivent comprendre que l'État russe a effectivement le monopole de la violence à l'intérieur du pays", a tweeté Samuel Bendett, chercheur au Center for Naval Analyses.





"Poutine et les services de sécurité essaieront probablement d'affaiblir Wagner ou d'écarter Prigojine", a tweeté pour sa part Rob Lee, chercheur au Foreign Policy Research Institute aux États-Unis. Selon lui, "les effets les plus importants se feront ressentir au Moyen-Orient et en Afrique, où Wagner est très présent".