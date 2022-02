EN DIRECT - Crise en Ukraine : Paris et Washington veulent "vérifier" le début d'un retrait russe

"IL EST TEMPS DE DÉSAMORCER" LA CRISE AFFIRME LE CHEF DE L'ONU





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi qu'il était "temps de désamorcer" la crise entre la Russie et l'Occident autour de l'Ukraine, sur le terrain et via la diplomatie, en respectant la Charte des Nations Unies interdisant le recours aux menaces.





Se disant "profondément préoccupé" par la hausse des tensions et de la "spéculation" sur un possible conflit militaire en Europe, Antonio Guterres, qui s'était entretenu plus tôt avec les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne, a appelé à rejeter toute "rhétorique incendiaire", lors d'une déclaration devant des médias au siège de l'ONU.