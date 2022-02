EN DIRECT - Ukraine : entretien de la dernière chance entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

J. BIDEN ACCUSE LA RUSSIE DE "DÉSINFORMATION"





Joe Biden a critiqué depuis la Maison Blanche un mouvement de "désinformation" intenté par la Russie selon lui. Il a notamment déclaré que les rapports transmis à la population russe selon lesquels l'Ukraine envisage de lancer une attaque dans le Donbas, contrôlé par les séparatistes, manquaient de preuves.





"Tout cela est conforme à la stratégie que les Russes ont utilisée auparavant", a estimé le président américain, qui a considéré par ailleurs que ce procédé correspondait "également au scénario du prétexte" que brandirait Moscou, et "contre lequel les États-Unis et nos alliés et partenaires mettent en garde depuis des semaines".





"Par exemple, il y a eu un bombardement d'un jardin d'enfants ukrainien hier, dont la Russie a faussement affirmé qu'il avait été effectué par l'Ukraine. Nous continuons également à voir de plus en plus de désinformation diffusée à la population russe, y compris les séparatistes soutenus par la Russie, affirmant que l'Ukraine prévoit de lancer une attaque offensive massive dans le Donbas", a-t-il détaillé.





"Écoutez, il n'y a aucune preuve de ces affirmations, et il est tout à fait illogique de croire que les Ukrainiens choisiraient ce moment, avec bien plus de 150.000 soldats postés à leurs frontières, pour intensifier un conflit qui dure depuis un an", a-t-il plaidé.