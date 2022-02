EN DIRECT - "Le risque d'une invasion russe de l'Ukraine est très élevé", selon Biden

MARIO DRAGHI RENCONTRERA POUTINE A MOSCOU "LE PLUS TÔT POSSIBLE"





Le Premier ministre italien Mario Draghi a répondu positivement à l'invitation du président russe Vladimir Poutine de venir en visite à Moscou "le plus tôt possible", a annoncé jeudi à Moscou son ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio. "Nous avons répondu positivement à l'invitation du président Poutine adressée au président (du Conseil) Draghi pour une visite ici à Moscou et nous sommes en train de nous coordonner avec le ministre (russe des Affaires étrangères Sergueï) Lavrov sur la date de la rencontre, le plus tôt possible", a déclaré le ministre au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue.





Le ministre italien a réaffirmé la position de Rome, alignée sur celle de ses alliés européens et de l'Otan : "L'Italie soutient avec conviction, l’intégrité territoriale et la souveraineté entière de l'Ukraine, y compris dans ses choix de politique internationale", a-t-il affirmé, en référence à une éventuelle adhésion de Kiev à l'Otan, considérée par Moscou comme un casus belli.





"M. Lavrov m'a fait part de la disponibilité russe à trouver une solution diplomatique à cette crise. Le bon sens et la diplomatie doivent prévaloir", a-t-il insisté, ajoutant : "les armes doivent laisser la place à la diplomatie".