EN DIRECT - Démission de Boris Johnson : face à la mutinerie de ses ministres, il va quitter la tête du Parti conservateur

UNE CRISE POLITIQUE À LA UNE DES MÉDIAS





Ce jeudi matin, la difficile position du Premier ministre britannique faisait la une de nombreux médias du Royaume-Uni. Tandis que l'hebdomadaire The Economist parle de la "chute du clown", le tabloïd "Morning Star" titre : "C'est l'heure de dire au revoir, M. le Premier ministre". "The Sun" met lui en avant une photo de Boris Johnson avec comme titre une citation fictive du dirigeant britannique : "Il faudra me passer sur le corps pour vous débarrasser de moi".