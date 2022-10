Jair Bolsonaro ou Lula, les Brésiliens appelés aux urnes pour élire leur président ce dimanche

La victoire pourrait se jouer à quelques pourcents près. Plus de 156 millions de Brésiliens sont appelés à élire dimanche leur nouveau président pour les quatre ans à venir lors d'un scrutin à l'issue incertaine, au terme d'une campagne très tendue entre le camp du président sortant d'extrême-droite Jair Bolsonaro, 67 ans, et celui de l'ex-chef d'État de gauche Lula, qui, à 77 ans, vise un come-back à la tête du pays. Les bureaux de vote seront ouverts dès ce dimanche à partir de 8h (12h en France) dans le pays aux dimensions continentales, et doivent fermer à 17h (21h). Le résultat doit être annoncé avant 20h (minuit).

D'un côté, Luiz Inacio Lula da Silva veut protéger la démocratie et rendre "Le Brésil heureux" de nouveau, après deux mandats où il a extrait près de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté, mais où l'économie était florissante. À la tête du pays entre 2003 et 2010, il a ensuite connu la disgrâce de la prison (2018-2019) avant l'annulation de ses condamnations pour corruption.

De l'autre, le populiste Jair Bolsonaro espère être reconduit pour un second quadriennat en promettant de défendre "le bien contre le mal", la famille, Dieu, la patrie et la liberté individuelle. Malgré un mandat émaillé de crises graves dont celle du Covid, il conserve un socle de partisans irréductibles.